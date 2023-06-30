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Sultanahmet’te Yunan bayrağı açmıştı, yasak konuldu

Ayasofya Camii önünde Yunan bayrağı açan yabancı uyruklu kişiye ülkeye giriş yasağı konuldu.

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Sultanahmet’te Yunan bayrağı açmıştı, yasak konuldu

İstanbul’da Ayasofya Camii önünde Yunan bayrağı açarak provokatif açıklamalar içeren bir video çeken kişi hakkında ülkeye giriş yasağı uygulanacağı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet Meydanı’nda bir kişinin elinde Yunanistan bayrağıyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video üzerine bir çalışma başlattı. Ekipler, videoda yer alan provokatif ifadelerin Yunanistan vatandaşı Mike Kondylas tarafından kaydedildiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişiye Türkiye’ye giriş yasağı getirileceği belirtildi. (AA)

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