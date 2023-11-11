Sultangazi’de çatıdan kopan parça balkondaki çamaşır ipine asılı kaldı

İstanbul Sultangazi'de şiddetli fırtınadan dolayı çatıdan kopan parça, 4 katlı binanın 2. katının balkonundaki çamaşır ipine takılarak asılı kaldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde şiddetli fırtınadan dolayı bir binanın çatısından kopan parça, 4 katlı binanın 2. katının balkonundaki çamaşır ipine takılarak asılı kaldı.

Binadakiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelerek çatıdan kopan parçayı binadan indirdi.

SİLİVRİ’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Silivri’de de sağanak yağış etkili oldu. Yağış ve fırtınadan dolayı bazı vatandaşlar yürümekte zaman zaman zorlandığı görüldü.

Şiddetli fırtınadan dolayı Mimarsinan dalgakıran mevkinde dev dalgalar oluştu. Bazı sürücüler ise ilerlemekte zorlandı. (DHA)

AVCILAR’DA YERE DÜŞEN TÜRK BAYRAĞI KALDIRILDI

Avcılar Cihangir Mahallesi’nde de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anması için direklerin arasına asılan büyük bir Türk Bayrağı yola düştü.

Seyir halinde ilerlerken yerdeki Türk bayrağını gören bir sürücü, aracından inerek yerdeki bayrağı kenara çekti. Sürücünün yağmura rağmen bayrağı kaldırmaya çalıştığı anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Meteorolojik uyarıların ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı terminal ve çevresinde olumsuz bir durum yaşanmadı. Ancak şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Uzun süre tur attıktan sonra yakıt kritiğine giren 8 uçak ise başta Ankara olmak üzere başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşanıyor. (DHA)