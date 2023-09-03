Sultangazi’de orman yangını! Vatandaşlar tahliye edildi
İstanbul Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale etti. Kontrol altına alınan yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, yangının çıktığı bölgeden kaçan iki kişi de yansıdı.
İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibin yangına müdahale etti.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar tahliye edildi.
Yangına ilk müdahaleyi İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de bölgedeki söndürme çalışmalarına katıldı.
Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kontrol altına alınan yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, yangının çıktığı bölgeden kaçan iki kişi de yansıdı.
Görüntülerde hızla olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişinin ormanı yaktıktan sonra kaçtıkları iddia edildi. (AA)