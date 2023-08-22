Abone Ol

Sümeyye’yi çalıştığı markette öldüren eşi yakalandı

Antalya'da eşi Sümeyye Yavlak'ı çalıştığı iş yerinde bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mustafa Yavlak yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sümeyye’yi çalıştığı markette öldüren eşi yakalandı

Dün akşam Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Sümeyye Yavlak, çalıştığı markete gelen eşi Mustafa Yavlak tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler Mustafa Yavlak’ı gözaltına aldı.

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç Sümeyye eşi tarafından vahşice katledildiİlginizi ÇekebilirGenç Sümeyye eşi tarafından vahşice katledildi5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdüİlginizi Çekebilir5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam