Sümeyye’yi çalıştığı markette öldüren eşi yakalandı
Antalya'da eşi Sümeyye Yavlak'ı çalıştığı iş yerinde bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mustafa Yavlak yakalandı.
Dün akşam Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Sümeyye Yavlak, çalıştığı markete gelen eşi Mustafa Yavlak tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler Mustafa Yavlak’ı gözaltına aldı.
Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.