Süper lüks yatla göçmen kaçakçılığı! Fiyatlar dudak uçulattı

Ege Denizi’nde bot ve yelkenli teknelerden sonra süper lüks yatlarla uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan şebekeler umuda yolculuk fiyatlarını 10-15 bin euroya kadar çıkardı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Tovima'nın haberine göre; 2023 yılında Ege'de umuda yolculuğa çıkan göçmen sayısında son iki yıla göre üç misli artış oldu.

ZAM GELDİ

Konuyla ilgili haberde, uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesinin Ege'de, Yunanistan ve İtalya'ya gidecek göçmenlerin tarifesini yenilediği, botlarla yasadışı yollardan yapılacak geçişlerin 2 bin euro, yelkenli teknelerle 3 bin euro ve süper lüks yatlarla yapılan göçmen kaçakçılığı tarifesinin rotaya göre 10-15 bin euro arasında değiştiği belirtildi.



Şebekenin onlarca milyon dolar değerindeki 60-80 metrelik ultra lüks yatları göçmen kaçakçılığında kullanmaya başladığı, bir yatta 80-140 göçmene kadar taşıma yapabildiği de vurgulandı. Göçmen kaçakçılığı şebekesinin zaman zaman milyonlarca dolarlık yatları batırmaktan çekinmediği de dile getirildi.



MİKONOS, GİRİT VE SİMİ REVAÇTA

Özellikle son aylarda Lübnan ve Suriyeli zengin göçmenlerin Ege'deki Mikonos, Pilos, Leros, Girit ve Sömbeki (Simi) adalarına geçmek için lüks motor yatları tercih ettikleri kaydedildi.

Yunanistan Göç Politikası Bakanı Dimitris Kairidis’in tüm Yeni Demokrasi Partisi milletvekillerini bir telekonferansa çağırıp, onları göçmenlik departmanında artan akışlarla birlikte, hakim olan yeni durum hakkında bilgilendireceği belirtildi.