Şüpheli ölümler isyan ettirdi, kadınlar sokağa döküldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), İstanbul Kadıköy'de 4. kattan düştüğü öne sürülen 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan'ın hayatını kaybettiği yere gidip karanfil bıraktılar. KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Artık dosyalar bu kadar kolay kapanmayacak, hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak" dedi.

Ali Selim YAMANLI

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Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan’ın 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi üzerine KCDP üyesi kadınlar, olayın yaşandığı yere giderek Özkan için karanfil bıraktılar.

“HİÇBİR ŞİDDET KARANLIKTA KALMAYACAK!”

Hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta kalmayacağını, bunun için mücadele edeceklerini vurgulayan KCDP, şüpheli kadın ölümlerinde etkin bir sürecin işlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Kadın Cinayetlerini Durduracagiz Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim yaptığı açıklamada, şüpheli kadın ölümlerine intihar süsü verilerek dosyanın kapatıldığını ileri sürdü. Ataselim, şunları söyledi;

*Burada itildi Fatma Duygu, bu pencerenin altındayız biz. İtilidği yerin altında… Önce fail, ‘Kendi düştü, intihar etti’ dedi. Durumu açıklığa kavuşturan görgü tanıkları oldu. Artık hepimizin gözü pencelerde, balkonlarda.

*Bir kadının sesini duyduğumuzda, acaba bir şiddete mi uğruyor diye oraya dönüyor yüzümüz. Aile bakanı, kadın cinayetlerini gündeme almak yerine erkeklerin mağduriyetini gündem edebileceğini düşünüyor.

*Düşünmemelerini sağlayacak olan, bizim mücadelemiz olacak. Şüpheli kadın ölümlerinin her birinde etkin bir süreç işlese, hangisinin cinayet olduğu hangisinin olmadığı açığa çıkabilir. Örgütlü bir karartma ile karşı karşıyayız ki intihar süsü vererek, dosyalar kapanıyor.

*Artık dosyalar bu kadar kolay kapanmayacak, hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak.

YAŞANAN OLAYDA ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANMIŞTI

Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Bunun üzerine şüpheli daire sahibi avukat Doğan C.G. gözaltına alındı. Emniyet’te alınan ilk ifadesinde Fatma Duygu Özkan'ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığı ile numarasını aldığını ve telefon ederek yanına çağırdığını söyledi.

Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan C.G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, kadının evin salon penceresinden aşağı atladığını söyledi.

Görgü tanıkları ise kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını ifade etti. Bunun üzerine avukat Doğan C.G. tekrar gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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