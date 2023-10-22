Şüpheliyi tekme tokat döven polis ile bekçi açığa alındı

İzmir'de iddiaya göre 'dur' ihtarına uymayıp, motosikletle kaçan ve takiple yakalanan şüphelilerden U.K., polis memuru H.G. ve bekçi S.D. tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, İzmir Valiliği polis ile bekçinin açığa alındığını duyurdu.

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Çiğli ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, asayiş denetim noktasında plakası olmayan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu bir motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.

İddiaya göre polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliler, motosikletle kaçmaya başladı. Bu sırada 2 şüpheli, yanlarındaki poşeti yola attı. Takip sonucu yakalanan sürücü S.E ile arkadaşı U.K.’nin attıkları poşetten uyuşturucu hap çıktığı öne sürüldü.

Takip sonucu durdurulan ve gözaltına alınan şüphelilerden U.K., polis memuru H.G. ve bekçi S.D. tarafından tekme tokat dövüldü. İki görevli şüpheli U.K.’yi yerdeyken de tekmelemeye devam ederken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden S.E.’nin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan kaydı olduğu belirlendi.

“ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR”

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, İzmir Valiliği gözaltı sırasında polis ile bekçinin fevri olarak güç kullandığını, bu nedenle açığa alındıklarını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Olayla ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde uygulama noktasından kaçan şüphelilerden U.K.’nin gözaltına alınışı sırasında, görevli polis memuru H.G. ile çarşı ve mahalle bekçisi S.D.’nin fevri olarak güç kullandıkları görülmüş, konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış, her iki görevli de açığa alınmıştır” denildi. (DHA)