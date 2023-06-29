Sürecin ortağı olanların itirazı kabul edilemez!

Partideki değişim tartışmasının gündemden düşmemesini eleştiren Tekin “CHP’nin sürekli manşetlerde olması parti kimliği açısından hoş değil” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP'de seçim sonuçları üzerinden yaşanan ‘değişim' çıkışları sürüyor. MYK eski üyesi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın “Değişim genel başkandan başlamalı” çıkışına yanıt yine CHP'den geldi. CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, “Bütün bu sürecin ortakları olacaklar, sonucun parçası olacaklar ama en çok itiraz eden de yine kendileri olacak. Bunu kabul etmek mümkün değil” dedi. SÖZCÜ'ye konuşan Tekin, şu mesajları verdi:

BU TUTUMLAR ART NİYETLİ

“Bu kadar sıkıntı ve sorunun olduğu bir yerde, partide yöneticilik yapmış arkadaşlarımızın sürekli partiyi gündemde tutmaları, iyi niyetli bir tavır değil. Parti yöneticisi oldukları dönemde itiraz etmediler, etselerdi şimdiki açıklamaları da hoşgörüyle karşılanabilirdi. Ama yönetici oldukları dönemlerde hiçbir şeye itiraz etmeyip sonradan seslerini yükseltmeleri art niyetli bir tutumdur. Bu CHP geleneklerine uygun bir tavır olmadığını da kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Değişim partinin müşahitleri, üyeleri ve delegeleriyle olur. Elbette değişim olur ama bu kavgaya dönüşmemeli. Partimizin kurumsal kimliği her şeyden daha önemlidir. Ülkemiz derin bir yoksulluk ve sefalete hızla sürüklenirken CHP'nin sürekli manşetlerde olması, medyada tartışılması parti kimliği açısından hoş bir durum değil.”