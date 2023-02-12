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Suriye’den yeni göç dalgası mı geliyor? Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı

Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgası olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Suriye’den yeni göç dalgası mı geliyor? Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Suriye'den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir.” (AA)

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