Suriyeli gençlerin sosyal medya kavgası: 1 ölü

Gaziantep'te, Suriye uyruklu 17 yaşındaki İbrahim A., arkadaşı Muhammed Şeyh Ahmedi (17) ile sosyal medyada yaşadıkları bir paylaşım nedeniyle başlayan tartışmanın ardından Ahmedi'yi bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, Çağlayan Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Şeyh Ahmed, İbrahim A. hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İbrahim A., bu paylaşımın kaldırılmasını istedi, bu isteği üzerine ikili arasında tartışma başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü, ve İbrahim A., üzerindeki bıçakla Muhammed Şeyh Ahmed’i yaraladı.

KURTARILAMADI

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yatan Ahmed’i özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak hastane acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmed kurtarılamadı.

İnşaat işçisi olan Ahmed’in cansız bedeni otopsi için adli tıpa gönderildi ve işlemler tamamlandıktan sonra cenazesi ailesine teslim edildi. İbrahim A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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