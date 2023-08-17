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Suriyeli gerginliği: İstismar iddiası ilçeyi sokağa döktü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Suriyeli fırıncı F.K.'nın (21), 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı. İlçede toplanarak yürüyüş yapıp oturma eylemi gerçekleştiren gruba polis tarafından müdahale edilirken, şüphelinin ise sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi. 

Yayınlanma: 00:44 - 17 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Suriyeli gerginliği: İstismar iddiası ilçeyi sokağa döktü

Olay, 15 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Kırmızıpınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bir fırında çalışan F.K., 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından polise teslim edildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan F.K., tutuklandı.

OLAYIN DUYULMASIYLA İLÇE AYAĞA KALKTI

Kısa sürede, yaşanan istismar olayın duyulması üzerine sosyal medyada canlı yayın yaparak toplanan vatandaşlar, ilçede protesto yürüyüşü düzenledi.

Gerginliğin yaşandığı ilçede bazı vatandaşlar oturma eylemi başlatırken, ilçeye takviye ekipler sevk edildi.

POLİS, GRUBA MÜDAHALEDE BULUNDU

Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yapan grubun dağılması yönünde polis sık sık uyarıda bulundu. Ancak grubun eylemlerine devam etmesi üzerine polis müdahalede bulundu.

Polis, grubu dağıtmak için TOMA ile müdahalede bulunurken, bazıları ise polis araçlarına taşlarla saldırdı.

Bunun üzerine biber gazlı müdahalede bulunan polis, grubu dağıttı. Polisin bölgedeki güvenlik önlemi devam ediyor. (DHA)

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