“Suriyeli ve Afgan vuralım” sloganı atanlar gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde "Vuralım Suriyeli Hatay’da, vuralım Afganlı Kahramanmaraş'ta" şeklinde slogan atan 16 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, önceki gün Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitti.
Bazı kişiler dün Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan okulun bahçesinde bir araya geldi. “Vuralım Suriyeli Hatay'da, vuralım Afganlı Kahramanmaraşta…Yeter artık bitsin bu barış, havaya kalksın kalaşnikoflar…” şeklinde nefret söylemi içeren tezahürat yapan grubun videosu sosyal medyada gündem oldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, slogan atan gruptan 16 kişiyi Kahramanmaraş’tan İstanbul’a dönerken Ankara’da verdikleri mola sırasında gözaltına aldı. Emniyet’e götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.