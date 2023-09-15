Suriyeli veli, İstiklal Marşı paylaşımının ardından tutuklandı

Okula giden çocuğunun İstiklal Marşı okunduğu sırada videosuna ‘utanç verici’ notunu düşen Suriyeli veli tutuklandı.

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İstanbul’da Suriyeli bir veli, okula giden çocuğunun İstiklal Marşı okuduktan sonraki anlarını cep telefonu ile kayıt altına alıp üzerine Arapça marş koydu. Kadın videoya ‘Bugünün en utanç verici duygusu çocuklarımızın bize ait olmayan bir milli marşı zorla söyletilmesidir’ şeklinde bir not düştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tepki çeken paylaşımın ardından inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda videonun Suriyeli M.E. isimli kişiye ait sosyal medya hesabından paylaşıldığı tespit edildi. Şüpheliyle ilgili çalışma yapan ekipler, söz konusu paylaşımı M.E.’nin eşi olan R.K. tarafından paylaşıldığını belirledi.

M.E. ve R.K., dün Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.E. ve R.K. hakkında “Devletin Egemenliğini Aşağılama” suçundan adli işlem başlatıldı. Paylaşımı yapan R.K. “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alalen Tahrik Etme” suçundan tutuklandı. (DHA)