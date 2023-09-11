Suriye’ye giden TIR’a operasyon

Kilis, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriye'ye giden bir TIR'da 25 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi.

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Suriye’ye gitmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR’da arama yaptı.

Aramada, plastik kasaların içine gizlenmiş 266 bin 723 muhtelif ilaç, yaklaşık 280 litre olduğu belirlenen 57 bidon içerisinde “dietil eter” cinsi kimyasal madde, drone ve kameradan oluşan 30 elektronik eşya ve 16 cep telefonu ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON TL

Kaçak eşyanın piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu belirlendi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, ilaçların ruhsatsız ve sahte olduğu, kimyasal maddenin ise yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tespit edildi.

Gümrük Bakanı Ömer Bolat, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Kaçakçılara göz açtırmıyoruz. Gümrük Muhafaza teşkilatımız, yasa dışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor” dedi.

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