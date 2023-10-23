Susuzluk çeken Bodrum’da su boruları patlamaya devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde DSİ tarafından yapılan su isale hattı bu kez şehir merkezindeki Umurca Mahallesi'nde patladı. Mumcular ve Geyik barajlarının kapatılması nedeniyle üç haftadır 30 mahallesinde susuzluk çeken ilçede tonlarca su saatlerce boşa aktı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde DSİ tarafından yapılan ve yüzlerce kez patlayan su isale hattı bugün şehir merkezindeki Umurca Mahallesi Pamili Sokak'ta patladı. Patlamanın etkisi ile yolda dev çukuru açıldı. Akan tonlarca su 3 kilometre uzaklıktaki denize kadar ulaştı. Mahalle halkı ise aynı yerde defalarca patlama meydana geldiğini belirterek isyan etti.

“SU KITLIĞINDA TONLARCA SU BOŞA AKIYOR”

Turizmci evli ve bir çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Pamil, “Durum bizi çok üzüyor. Hem susuz kalıyoruz, hem zaten su kıtlığında tonlarca su boşa akıyor. Bu su patlaklarının çözüme ulaşamamış olması bizi hem mağdur ediyor hem de üzüyor. Burada 2 aydır patlama oluyor ve net bir çözüme kavuşmuş ve sorun çözülmüş değil” diye konuştu.

“PATLAYAN HATTIN SAYISINI UNUTTUK, MAHALLE HAFTALARDIR SUSUZ”

Pamilli Sokak'taki su hattının patlamasından büyük ölçüde etkilenen Derviş Görgün Caddesi'ndeki esnaf da duruma tepki gösterdi. Pidecilik yapan Murat Sağlamer;

“Biz artık bu hattın kaç defa patladığını saymaktan bıktık. Her defasında gariban işçiler geliyor. Tozu halının altına süpürüyor. Hattın üstü toprakla örtülüyor. Herhalde yine patlayacağını bildiklerinden orasının üstünü asfaltlamak gereği duymuyorlar. Bir süre sonra biz yine aynı filmi izlemeye devam ediyoruz. Daha dün işyerime tankerle kullanma suyu getirttim, gecesinde sular, seller önümüzden caddeden aktı. Bizler akan suya camdan baktık. O mani gerçek oldu. Evlerde, işyerlerinde sular kesikti. Halen de kesik. Su hattı patladı. Mahalleli suya camdan baktı. Ama camın içerisindeki evlerde, işyerlerinde sular kesikti” dedi.

BARAJLAR KAPATILMIŞTI

MUSKİ (Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü) ekipleri bakım ve onarım için suyu kesti. Şehir merkezindeki mahalleler susuz kaldı. Geyik ve Mumcular barajlarının kapatılması nedeniyle yaklaşık 30 mahalleye su verilemeyen ilçede yerel yönetim su tankerleri ile halka su dağıttı.

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