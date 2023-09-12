Taciz ateşi açan 4 PKK’lı terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde konuşlu Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize yönelik taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), öldürülen teröristlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı bölgemize taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, “Teröristlerin bölgedeki huzur ve güvenliğimizi tehdit eden her türlü eylemi en ağır şekilde cezalandırılacaktır” denildi.