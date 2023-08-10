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Taciz saldırısının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralarında dün gerçekleştirilen taciz saldırısının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayınlanma: 16:42 - 10 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Taciz saldırısının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken, aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” denildi. (DHA)

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