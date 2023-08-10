Taciz saldırısının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralarında dün gerçekleştirilen taciz saldırısının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken, aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” denildi. (DHA)