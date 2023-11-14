Tahliye bekleyen Can Atalay’dan mektup

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu devam eden Can Atalay, partisinin Hatay İlk Kongresi'ne gönderdiği mektupta, "Hatay’a ses olmak, Hatay için canla başla çalışabilmek isterdim. Fakat Hatay’daki büyük yıkımın sebebi olanlar, deprem sonrası yaşanan sorunların failleri, sizlerle buluşmamı engelliyor" dedi.

Can ÇAPAR

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TİP Milletvekili Can Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri 9 No'lu Cezaevi’nden, TİP Hatay İl Kongresi'ne mektup gönderdi.

“SORUMLULUĞUMU YERİNE GETİREMEMENİN MAHCUBİYETİNİ YAŞIYORUM”

“Depremler sonrası Hatay'da yaşanan büyük yıkımlar ve kayıpların içerisinde, bana sahip çıkan sizlere karşı, sorumluluğumu yerine getirememenin mahcubiyetini yaşıyorum” ifadelerini kullanan Atalay, “Hatay'a ses olmak, Hatay için canla başla çalışabilmek isterdim. Fakat Hatay'daki büyük yıkımın sebebi olanlar, deprem sonrası yaşanan sorunların failleri, sizlerle buluşmamı engelliyor” diye ekledi.

“KISA ZAMANDA OMUZ OMUZA VERMEK DİLEĞİYLE”

Meselenin ‘Can Atalay’ı aşarak, “Cumhuriyet’in varlık sorununa” dönüştüğünü belirten Atalay, “Bütün bu süreçte altında en fazla ezildiğim bana sahip çıkan Hataylıların sesi olamamak, Hatay için canla başla çalışamamak. Hatay'da yaşanan kayıpların hesabını sormak, suya dahi erişemeyen sizlerin sesi olmak, kayıpları içerisinde yokluğa itilen bir kentin mücadelesini büyütmek için aranızda olmayı çok istiyorum. bHatay'ın kavgasını veren siz yoldaşlarımla omuz omuza verebilme ümidiyle selamlıyorum. Türkiye İşçi Partisi Hatay İl Örgütüne, tüm yoldaşlarıma verdikleri mücadele için teşekkür ederim. Kongremizin Hatay davası ve sosyalizm mücadelesi için yararlı olacağına inanıyorum. Hataylıların sesi olan Hatay İl Örgütümüz, önümüzdeki yerel seçimlerde de bir başarının mimarı olacaktır. Kısa zamanda omuz omuza vermek dileğiyle…” dedi.

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