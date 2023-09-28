Taksi dönüşümünde süre uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Eylül ayı toplantısında, 8+1 taksi araçları için henüz araç temini yapamayanlara kasım ayı sonuna kadar ek süre teklif edildi. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Eylül ayı toplantısı Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce tarafından yönetilen toplantıda, sürücü güzergahları, yayalaştırma projeleri, parkomat projeleri, toplu ulaşımla alakalı teklifler görüşüldü.

Toplantıda, Esenyurt İlçesi Doğan Araslı Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı Geometrik Düzenleme Projesi teklifi de görüşüldü.

Teklif oy çokluğuyla reddedildi. Sarıyer Gümüşdere Caddesi’nin hafriyat, kum, mısır agrega, maden yükü taşıyan araçların geçişinin yasaklanması teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.

DÖNÜŞÜM İÇİN SON SÜRE

8+1 taksi araçlarına henüz araç temini yapamayanlara Kasım ayı sonuna kadar araç temini için ek süre teklifi de edildi. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Teklif üzerine konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, şöyle konuştu:

-Bin 803 tane dolmuştan taksiye dönmesi için UKOME bir karar almıştı. Bu kararı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

-Bin 50 tane taksimiz İstanbul yollarında dönüşmüş vaziyette hizmet veriyorlar. 200’ü aşkın taksinin dönüşümü için de proforma alınarak UKOME Müdürlüğümüze teslim edilmiş. Yani bu taksiler de bir iki ay içerisinde dolmuşlar, taksi olarak hizmet verecek. Bin 289 tane taksimiz dönüşmüş vaziyette.

-474 tane taksiye dönüşmemiş ve ısrarla dönüşmek konusunda çekince belirten dolmuş var. Bunlar yoğun bir şekilde 4+1, minibüsten sarı taksiye dönmek yönünde yoğun bir gayret içerisindeler. Net bir biçimde söyleyeyim, böyle bir şey söz konusu olmayacak. UKOME’nin toplam kararlılığıdır bu.

-Bu son verilmiş süredir, 60 günlük süre… Müzakere edilerek 60 güne getirilmiş bir süredir. Bu 60 günün sonunda 4+1’e döneceğiz diye bekleyerek dönüşmeyen dolmuş hatları var ise, bunları da yeni açacağımız kırsal hatlara vereceğiz. Hiçbir surette eski hatlarına da vermeyeceğiz.

-Yeni bir taksi dönüşümü için de bir fırsat tanımayacağız. Bu son şanstır, bunu değerlendirmeyenler kendileri bilirler.

-Eski hatlarına ya da uygun verimli kent içi hatlara verilmesi de söz konusu olmayacaktır. Bu İstanbul’un hayrınadır, esnafın da hayrınadır” ifadelerini kullandı.

8+1 koltuk kapasiteli taksilerde reklam uygulamasına ilişkin esaslarda da değişiklik teklif edildi. 8+1 taksilerin yan yüzeylerinin de reklam yüzeyi olarak kullanılması teklifi, tasarımı bozmamak ve siyah yüzeyle sınırlı kalmak kaydıyla, yan yüzey reklam alınması kabul edildi. (DHA)