Taksi durakları mobil uygulamalara yenik düştü

Taksicilerin eskiden vazgeçilmez mekanları olan taksi duraklarının sayıları, ulaşım alanında geliştirilen bazı mobil uygulamalar nedeniyle her geçen gün azalıyor.

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Taksilerin limanı, şoförlerin dinlenme ve yolcu edinme mekanları duraklar, ulaşım alanındaki mobil uygulamalardan olumsuz etkilendi.

Şoförlerin sosyal ilişkiler kurduğu, yardımlaşmanın sağlandığı taksi durakları, tek tek kapanıyor.

İstanbul’da 6 yıl önce 1200 civarında taksi durağı bulunurken, zamanla kapanan durakların sayısı 2 yıl önce 800’e, şu anda da 600’e kadar indi.

Bazı taksiciler durak taksi olarak çalışmayı sürdürse de büyük kısmı telefonlarına yükledikleri çeşitli uygulamalarla duraklardan bağımsız olarak hizmet veriyor.

ŞİKAYETLERİN ÇOĞU “PİYASA” TAKSİCİLERDEN KAYNAKLANIYOR

İstanbul Taksiciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Demirci, yaptığı açıklamada, gelişen mobil uygulamalar nedeniyle İstanbul’da taksi duraklarının tehdit altında olduğunu savundu.

Demirci, taksicilerin aplikasyonlarla İstanbul genelinden müşteri alabildiğini belirterek, “Bu nedenle İstanbul’daki durak sayıları son yıllarda 600’lere kadar geriledi. Birçok durak da mesai bitiminden sonra hizmet vermeyi durdurdu. Bunlar da yakın zamanda kapanacak.” dedi.

Bu konuda yetkililerden yardım isteyen Demirci, “Mobil aplikasyonlar duraklara karşı haksız bir rekabet oluşturuyor. Düzenledikleri çeşitli kampanyalar ve müşteri alma seçenekleriyle taksicilere daha cazip geliyor. Mobil aplikasyonların taksi duraklarına entegre edilmesi halinde hem duraklar korunacak hem de müşteriler mağdur olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Duraklara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Demirci, şoförlerin dinlenip sohbet ettikleri, iş bulabildikleri, aynı zamanda sosyal faaliyetlerini gerçekleştirip yardımlaşmanın sağlandığı taksi duraklarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Duraklara taksiciler de gelmediği için müşterilere “araba yok” demek zorunda kaldıklarını dile getiren Demirci, şöyle devam etti:

-Araba gelmediği için durakların gelirleri giderlerini karşılamıyor. Duraklarımız aynı zamanda mahallelerimizin bekçiliğini de yapmaktadır.

-Taksi şoförlerinin yaşam alanlarıdır. Mahalle sakini çocuğunu tanımadığı, yoldan geçen bir taksiye değil mahallesinin güvendiği taksi durağının arabasına bindirip gönderebiliyor.

-Bugün taksi şikayetlerinin çoğu piyasa araçlarından kaynaklanmakta, çünkü sorumlusu olduğu bir durağı yok.

-Başına buyruk, karakterine uygun davranıyor. Disiplin yok. Taksi duraklarında en azından müşteri eşyasını unuttuğunda arayıp, ‘Şu plakalı takside aracınızda eşyamı unuttum.’ diyebiliyor.

DURAKLARDAKİ ARAÇLARDA DA AZALMA VAR

Zeytinburnu’ndaki Tercüman Taksi Durağı Başkanı Tuncay Helvacı da yaklaşık 13 yıldır hizmet verdiğini belirterek, duraklarında 30-35 araç varken, şu anda aplikasyonlardan dolayı sayının 12’ye kadar düştüğünü söyledi.

Helvacı, taksi durakların trafiğin azalmasına da yardımcı olduğunu vurgulayarak, durakta beklemeyen taksilerin sürekli tur atarak trafik yoğunluğuna neden olduğunu anlattı.

Taksi şoförü Ünal Uçar ise aplikasyonların İstanbul’da taksi duraklarının bitme noktasına gelmesinin en büyük kaynaklarından olduğunu aktararak, kendisinin bu aplikasyonları kullanmamak için direndiğini ifade etti.

Uçar, dijital uygulamalarla çalışan taksicilere seslenerek, “Duraklarımızı mumla arayacağız. Saygınlığımızı tekrar kazanmak için duraklarımıza sahip çıkalım.” dedi.

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