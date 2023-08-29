Taksici, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu hastaneye götürmedi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç taksi, annesinin üstü ıslak diye epilepsi nöbeti geçiren 4 yaşındaki çocuğu hastaneye götürmedi. Anne Hasret Demir çocuğunun tedavisinden sonra, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini alarak karakola gidip taksicilerden şikayetçi oldu.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş Elbistan'dan Kuşadası'na gelen Hasret Demir, epilepsi hastası oğlunu hastaneye götürmediğini iddia ettiği üç taksiciden, güvenlik kamerası kayıtlarını alarak şikayetçi oldu.

Halası ve 4 yaşındaki oğlu Mehmet ile Kadınlar Denizi plajına gittiklerini söyleyen anne Demir, polisteki ifadesinde yaşadıklarını anlatarak, “Oğlum Mehmet epilepsi hastasıdır, sürekli ilaç kullanır. Cumartesi günü halam ve oğlumla Kadınlar Denizi Plajına gittik. Saat 14.40 sıralarında plajda epilepsi nöbeti geçirdi. Oğlumu hastaneye götürmek için kucağıma alıp yakındaki taksi durağına gittik.

Taksi durağının önünde yolcu indirmek için duran taksiye oğlumu acilen hastaneye götürmem gerektiğini söyledim. Şoför oradaki durakta görevli olmadığını, kendilerini alırsa meslektaşlarıyla sorun yaşayacağını söyleyerek bizi durakta bekleyen taksilere yönlendirdi” dedi.

ÜSTÜ ISLAK DİYE ALMADILAR

Kucağında çocuğuyla gittiği üç taksinin kendilerini hastaneye götürmeyi kabul etmediğini söyleyen Hasret Demir, “O sırada Plaj Taksi durağında üç adet taksi vardı. Oğlumu hemen hastaneye götürmem gerektiğini söyledim. Benim, halamın ve oğlumun üstü ıslak olduğu için ‘Sizi götüremeyiz’ dediler.

Çaresizce oğlumu alıp bir taksi bulurum umuduyla yürümeye başladım. Az önce bizi taksi durağına yönlendiren 09 T 4407 plakalı taksinin şoförü yaşananlar karşısında dayanamadı, ‘Onlar götürmüyor gelin ben götüreyim’ dedi. Hastanede oğlumun tedavisi yapıldı. Sonrasında şikayetçi olmak için karakola geldim. Ücreti karşılığında hasta oğlumu hastaneye götürmeyi reddeden üç taksi şoföründen şikayetçiyim” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Müşteriyle pazarlık yapan taksiciye şok