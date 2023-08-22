Taksici şok geçirdi: ‘Polisten kaçıyorum’ dediği kişi polis çıktı

İstanbul polisi, kısa mesafe gitmemek için yolcu seçen taksicilere yönelik denetim yaptı. Çalışmada, sivil polislere “Önümde polis var. Evraklarım eksik. Kaçmaya çalışıyorum” diyen taksici durduruldu. Evrak eksiği olmadığı anlaşılan taksiciye hem para cezası yazıldı hem de aracı 10 gün trafikten men edildi.

Habip ATAM

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, özellikle kısa mesafe gidecek yolcuları almayan taksicilere yönelik Fatih-Eminönü otobüs durakları mevkiinde denetim yaptı.

“EVRAKIM EKSİK, POLİSTEN KAÇIYORUM”

Yapılan çalışmada, sivil polisler, müşteri görünümünde taksileri durdurdu. Polis ekibi durduğu taksicilerden birine Taksim'e gitmek istediklerini söyledi. Taksici ise “Evraklarım eksik, ilerde polis çevirmesi var. Kaçmaya çalışıyorum.” diyerek yolcu görünümündeki polisleri araca almadı.

EVRAK EKSİĞİ ÇIKMADI, PARA VE MEN CEZASI YEDİ

Bunun üzerine taksi, uygulama noktasında durduruldu. Taksinin herhangi bir evrak eksikliği olmadığı tespit edildi. Araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; Ek2/5 maddesinden (Yolcu seçmek) suçundan 4 bin 64 lira para cezası kesildi. Ayrıca araç 10 gün trafikten men edildi.

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