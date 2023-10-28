Taksicinin vurulma anı araç kamerasında
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca'nın geçtiğimiz günlerde silahla öldürülme anının araç kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.
14 Ekim’de cinayete kurban giden taksi şoförü Murat Karaca’nın tabancayla öldürülmesinin, araç kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. Video kayıtlarında, aracın arka koltuğunda oturan şüpheli M.G’nin üzerindeki tabancayı çıkardığı görüldü. İkilinin, tanıdıkları bir kişiyle ilgili yaşanan sözlü bir tartışmanın ardından 3 dakikalık bir yolculuk yaptıktan sonra fiziksel kavgaya başladığı belirlendi.
4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak’ta 14 Ekim’de, 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca (45) aracında silahla öldürülmüştü. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı. (AA)