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Taksiciye dehşeti yaşatan silahlı saldırgan tutuklandı

Antalya'da ticari taksi sürücüsü, müşteri olarak aracına binen kişi tarafından saldırıya uğradı. Araç içerisindeki kavga sırasında silah ateş alırken kimse yaralanmadı. Saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, müşteri olarak bindiği takside, taksicinin başına silah dayadığı ve kabzasıyla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 1 Ekim tarihinde Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi’nde meydana geldi. Taksiye binen 28 yaşındaki H.E. sürücü Ahmet E.’nin başına silah dayadı. Ahmet E.’nin tepki vermesi üzerine silahın kabzasıyla vurdu. Yaşanan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanına isabet etti.

Olay yerinden kaçan H.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı H.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)

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