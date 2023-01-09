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Taksiciyi katleden 2 kişi tutuklandı

İstanbul Fatih'te bir taksicinin darp sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayınlanma: 23:49 - 09 Ocak 2023 Güncellenme:
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Taksiciyi katleden 2 kişi tutuklandı

Fatih’te taksi şoförü Aydın Altun’un (52) ölümüne ilişkin gözaltındaki M.A, F.G. ve E.N.G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden M.A. ve F.G, “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak” suçundan tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, diğer şüpheli E.N.G’nin ise “yurt dışına çıkış yasağı” tedbiriyle serbest bırakılmasını istedi.

Nöbetçi Hakimliğe çıkarılan şüpheliler M.A. ve F. G. ifadelerinin ardından tutuklanırken, E.N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Fatih’te dün taksideki yolcular arasında çıkan kavgaya bir süre sonra sürücü Altun da karışmış, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların birbirlerinden davacı ve şikayetçi olması nedeniyle tarafları sağlık raporu almaları için hastaneye götürmek istemişti.

Bu sırada fenalaşan ve sağlık ekiplerince başka bir hastaneye sevk edilen Altun, hayatını kaybetmişti. (AA)

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