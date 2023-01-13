Taksim’deki terör saldırısının sanığı: Bilmiyordum

Taksim'de meydana gelen bombalı patlamanın firari şüphelisi Bilal Hassanı Bulgaristan'a kaçıran Hazni Gölge'nin (44) ifadesi ortaya çıktı. Gölge'nin ifadesinde, "Ben bombacı olduğunu bilmiyordum. Hüseyin Güneş gözaltına alınınca durumu anladım" dediği öğrenildi. Gölge, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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İstiklal Caddesinde 13 Kasımda meydana gelen bombalı saldırının firari faili Bilal Hassan’ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge’nin Bulgaristan’ın Svilengrad bölgesinde konakladığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak’ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge’nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi. Bulgaristan Interpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu yakalanan Gölge, 10 Aralık’ta saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye’ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. Buradan İstanbul’a getirilen Gölge, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

BAĞLANTI TESPİT EDİLEMEDİ

Gölgeyle ilgili yapılan incelemelerde herhangi bir terör örgütü bağlantısı tespit edilemezken, şüphelinin Hassan’ı 20 kişilik bir grupla birlikte 7 bin 500 lira Bulgaristan’a kaçırdığı öğrenildi. Hassanın buradan da Romanya’ya kaçtığı iddia edildi.

Şüphelinin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Gölge’nin ifadesinde, “Bilal Hassan’ı bana Hüseyin Güneş getirdi. 20 kişilik bir grupla beraber yurt dışına kaçırmamı istedi. Ben de kişi başı 7 bin 500 liraya grubu kaçırmayı kabul ettim. Ben Bilal Hassanın içinde olduğu grubu Bulgaristan’a bıraktım. Sonra Hüseyin Güneş gözaltına alınınca durumu fark ettim. Korktum ve Bulgaristan’a kaçtım. Bilal Hassan’ı daha önce tanımıyordum. Kim olduğunu Hüseyin Güneş yakalanınca fark ettim” dediği öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta yaklaşık 6 saatlik ifadesinin ardından şüpheli Hazni Gölge, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

(DHA)