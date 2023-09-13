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Taksinin açılan kapısına çarpan muhabir, yaşamını yitirdi

Edirne'de bisikletiyle  seyir halindeyken taksi şoförünün kontrolsüz açtığı kapıya çarpan muhabir Berk Söylemez (36), 16 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Taksinin açılan kapısına çarpan muhabir, yaşamını yitirdi

Edirne Haber Gazetesi muhabiri Berk Söylemez 27 Ağustos’ta Fatih Mahallesi Tahsin Şıpka Caddesinde bisikletle seyir halindeyken taksi şoförünün inmek için açtığı araç kapısına çarptı.

İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ

Ağır yaralanan Söylemez, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Söylemez, buradan da ambulansla İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Burada yoğun bakıma alınan Söylemez, yaklaşık 2 haftalık yaşam savaşını kaybetti. Vefatı basın camiasında üzüntü yaratan Söylemez yarın, öğle namazının ardından kent merkezindeki Eski Cami’de kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek.

Bu arada, olay sonrası ifadesi alınıp serbest bırakılan, taksi şoförünün, Söylemez’in yaşamını yitirmesinin ardından yeniden gözaltına alındığı bildirildi. (DHA)

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