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Taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taksiye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan Öz yaşamını yitirdi.

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Taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan öldü

Kaza, gece saatlerinde Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi Cevizler Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Emirhan Öz idaresindeki motosiklet, önünde giden C.A. idaresindeki taksiye çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öz, bu sabah hastanede hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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