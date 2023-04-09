Taner Yıldız beyne pıhtı atma şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı. Beyne pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakıma alınan Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2009-2015 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Beyne pıhtı atma şüphesiyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenilen 61 yaşındaki Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.