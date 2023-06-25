Tanju Özcan ‘Adalet ve Değişim Yürüyüşü’ hazırlıklarına başladı

CHP'den 1 yıl geçici süreyle ihraç edildikten sonra tekrar geri dönen ve partisinde değişim olmasını sık sık dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da yapacağı "Adalet ve Değişim" yürüyüşü hazırlıklarına başladı. Özcan, Meral Akşener'in kurultay konuşmasını da değerlendirerek, "Gerçek bir yurtsevere yakışan bir samimiyet, içtenlik ve öz eleştiri vardı" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Bir yıl süreyle CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan, partisinde değişim olması için mücadele eden isimlerin başında gelirken, yaptığı eleştirilerin ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Özcan hakkında kararın bayramdan sonra verilmesi beklenirken, değişim konusunda söylemlerine devam eden Başkan Özcan, 3 Temmuz’da Bolu’dan Ankara’ya “Adalet ve Değişim” yürüyüşü yapacağını açıkladı. Özcan, hafta sonunda da yapacağı yürüyüşün çalışmalarına başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

“HAZIRIM KORKMUYORUM”

Parti içerisinde bir çok kişinin değişim istediğini söyleyen Başkan Tanju Özcan, “Asıl korku imparatorluğunu kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yönetimi. Nereden mi biliyorum? Şu ana kadar yüzlerce eski-yeni Milletvekili, İl İlçe Başkanı ve Belediye Başkanı ile konuşuyorum. Hemen hemen hepsi değişimden yana olduğunu benimle şifahen paylaşıyorlar. ‘Lütfen bu iradenizi sosyal medya hesaplarınızdan kamuoyu ile paylaşın’ çağrıma ise olumlu yanıt veremiyorlar! Ben ise hazırım, ‘KORKMUYORUM.’ Değişim ve parti içi adalet için tek başıma kalsam da yürüyeceğim. Hazırlanıyorum” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’İ KUTLADI

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Sayın Akşener'in bugünkü İYİ Parti kurultay konuşmasını çok dikkatli bir şekilde dinledim. Gerçek bir yurtsevere yakışan bir samimiyet, içtenlik ve öz eleştiri vardı. Ben bu konuşmadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun niye kazanamadığını çok daha iyi anladım. Uğradığı tüm haksızlıklara rağmen kararlı bir şekilde yürüyen ve yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Sayın Meral Akşener’i kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

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