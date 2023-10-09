Tanju Özcan’ın partideki fotoğrafını çöpe attılar
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihracının kesinleşmesinin ardından Bolu'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Bolu İl Başkanlığı binasında duvarda asılı halde bulunan Özcan'ın çerçeve içindeki fotoğrafı çöpe atıldı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, CHP’den ihracının iptali için açtığı davada nihai karar verildi.
Ankara 28’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özcan’ın CHP’den ihraç edilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti. Böylece Özcan’ın CHP’den ihracı kesinleşmiş oldu.
PARTİ BİNASINDAKİ FOTOĞRAFI ÇÖPE ATILDI
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, CHP’den ihracı sonrası yaptığı itiraz başvurusunun Ankara 28’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nce reddedilmesi üzerine, CHP Bolu İl Başkanlığı binasında duvarda asılı halde bulunan çerçeve içindeki fotoğrafı kaldırıldı.
CHP’li Bolu Belediye Meclisi Üyesi İlkay Bayrak tarafından duvardan sökülen Özcan’ın fotoğrafı, çöpe atıldı. (DHA)