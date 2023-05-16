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Taraftardan Zekeriya Yapıcıoğlu’na tepki: Hizbullahçılar

Gençlerbirliği karşısında takımını desteklemek için yola çıkan Sakaryaspor taraftarı, Bolu'da bir dinlenme tesisinde, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile karşılaştı. Taraftar, Yapıcıoğlu'na "Hizbullahçılar" diyerek tepki gösterirken, "Baş koymuşum Gaffar Okkan yoluna" sloganı attılar.

Halil ATAŞ
Yayınlanma: 18:39 - 16 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Sakaryaspor taraftarı, karşılaştığı HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na tepki gösterdi.

TARAFTAR ‘HİZBULLAHÇILAR’ DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Bolu’da bir dinlenme tesisinde, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile  karşılaşan Sakaryaspor taraftarı, “Hizbullahçılar” diyerek tepki gösterdi.

GAFFAR OKKAN ADINA SLOGAN ARTILAR

Yapıcıoğlu’na tepki gösteren Sakaryaspor taraftarlarına tesisteki güvenlik görevlileri müdahalede  bulunurken, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan adına, “Baş koymuşum Gaffar Okkan yoluna” sloganları attılar.

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