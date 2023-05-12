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ÖZEL YAYIN: Millet İttifakı’ndan Ankara çıkarması

14 Mayıs seçimlerine iki gün kaldı.. Millet İttifakı'nın Ankara Mitingi bugün gerçekleşecek. Tarihi miting anbean SÖZCÜ TV'de...

Yayınlanma: 12:42 - 12 Mayıs 2023 Güncellenme:
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