Tarihi semtte büyük rant

Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu’da 10 yıl süren mücadeleyi ‘rant’ kazandı. Emlak Konut, Ankara’nın merkezindeki konutları 14.7 milyon liraya kadar fiyatla satışa çıkardı.

Başak KAYA

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İktidar, muhalefet partilerini kentsel dönüşüme engel olmakla eleştirirken, Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Ankara Çankaya'daki Saraçoğlu Mahallesinde yenilenen daire fiyatları dudak uçuklattı. Konutlar, metrekaresine göre 6.7 milyon liradan 14.7 milyon liraya kadar çıkıyor.

Ankara'nın göbeğinde bir vaha olarak rant iştahını kabartan Saraçoğlu Mahallesi 2013'te riskli alan ilan edildi. Mimarlar Odası'nın açtığı dava ile bu karar iptal edildi. Mahalle bir kez daha riskli alan ilan edildi, mahkeme bir kez daha iptal etti. Ardından mahallenin lojman statüsü kaldırılıp Emlak GYO'ya devredildi. İhale ile satışı yargıdan döndü. 2015'te bu kez mahalleden zorla tahliyeler başlatıldı. Tarihi yapılar önce çökmesi için insansızlaştırıldı. Tamamen yıkılmak istenen konutlar için gelen tepkiler üzerine bu kez restorasyon kararı alındı.

YARGI KARARI İŞLEMEDİ

2016'da başlayan restorasyon çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yapıldı. Mahallenin özgün mimarisini bozan imar planlarına karşı açılan davalar ve yargı kararları dikkate alınmadı. Çevre Bakanlığı'nın yaptığı son imar değişikliği planı Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi ama karar projeye işlemedi. Toplam 44 tescilli bina restore edildi ve 125 bin metrekarelik alanda konumlanan proje ile toplam 119 konut, 172 ofis, 112 dükkan 159 odalı bir tarihi bir otel restore edildi.

MİMARI PAUL BONATZ

Emlak Konut GYO tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan ‘Saraçoğlu'nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi'ndeki 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 dubleks ve 6+1 dubleks gibi farklı tiplerdeki 119 konut satışa sunuldu. Emlak Konut tarafından açılan e-ihale süreci 25 Ağustos'a kadar devam edecek.

1940'larda planlanıp hayata geçirilmiş cumhuriyetin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nin temelini 1944 yılında dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu attı. Mahalle, 1945 yılında Alman mimar Paul Bonatz tarafından projelendirildi. Cumhuriyet döneminin üst düzey bürokratlarına lojman olarak yapılan 434 konutluk yerleşim biriminin yapımı 1946 yılında tamamlandı. Mahalle, geniş bahçeli evler, yürüyüş yolları, tiyatro, kütüphane ve okuldan oluşuyordu.

Emlak Konut: Anıt ağaçlar korundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi Projesi'ni bir önceki bakanlığı döneminde gündeme aldı. Emlak Konut GYO' dan yapılan açıklamaya göre Saraçoğlu Mahallesinde şunlar yapıldı: “Binaların geçmişine uygun olarak yenilenen proje kapsamında, bölgede bulunan 210 adet anıt ağacın hepsi korundu, ek olarak 3 bini aşkın yeni ağaç dikildi. Eski dere yatağı canlandırılarak, bir biyolojik gölet yapıldı. Restoranlar, kafeteryalar ve mağazalar bu bölgede tasarlandı.”

Betona boğdular bu iktidarın ayıbı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi uzun yıllar Saraçoğlu Projesi'ne karşı yargı mücadelesi verdi. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, geçen Şubat ayında bölgede yaptıkları keşif sonrası şunları söylemişti: “Saraçoğlu Mahallesi'ni önce satmak istediler satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Bu bizim verdiğimiz mücadelenin başarısıdır. Hukuksuz müdahaleler ve yargıda verilen iptal kararlarına rağmen, özgünlüğünü bozdular, betona boğdular, ağaçlarını kestiler bu da iktidarın ayıbıdır.”