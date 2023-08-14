Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 ölü

Denizli’nin Tavas ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet Seki Mahallesi'ndeki köprünün bariyerlerine çarptı. Kasada bulunan 4 tarım işçisi, 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Olayda bir kişi öldü üç kişi yaralandı.

Selami AYDIN

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Olay bugün saat 13:30 sıralarında Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Seki Mahallesi’nde meydana geldi.

Tarladan tarım işçilerini getiren E.B. yönetimindeki 20 AJT 327 plakalı kamyonet, köprü üzerinden geçerken bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kamyonetin kasasında bulunan 4 kişi, 5 metre yükseklikten kuru dere yatağına düştü.

Dereye uçan tarım işçilerinden Havane Örgen (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri durumlarının ağır olduğu öğrenilen üç yaralıyı dere yatağından çıkararak hastaneye götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kazanın bu şekilde meydana geldiği öğrenildi.

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