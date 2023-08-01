Tartışma yaratan minare hakkında karar verildi

Erzurum’da yüksekliği ve apartmanlara yakınlığı nedeniyle vatandaşlar tarafından sık sık şikayet edilen ve tartışılan Muhyiddin-i Arabi Camii’nin minaresine ‘çürük raporu’ verildi. Zemine bağlanan beton kısımda kaymalar olduğu belirlenen camii minaresinin 60 gün içinde yıkılması bekleniyor.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Araplar Düzü Caddesi üzerinde bulunan Muhyiddin-i Arabi Camii, yaklaşık 40 yıllık. Uzun yıllardır çevredeki vatandaşların ibadet ettiği camiinin dikkat çeken yeri ise yaklaşık 30 metre uzunluğundaki beton minaresi.

DEPREMLERDEN SONRA ŞİKAYET ARTTI

Yaklaşık 8 katlı bir apartmanla aynı yükseklikte olan Muhyiddin-i Arabi Camii'nin minaresi, binalarla neredeyse bitişik halde inşa edilmiş durumda. Çevrede yaşayanlar yakınında bir petrol istasyonunun da bulunduğu camii minaresinin yıkılması için şikayette bulundu. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra şikayetlerin artmasıyla Yakutiye İlçe Müftülüğü harekete geçti.

ZEMİN KISMINDA HASAR ÇIKTI

Yakutiye İlçe Müftülüğü minareyi zemine bağlayan beton kısımda gözle görülür kayma ve çatlaklar nedeniyle inceleme talep etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bir ay önce minareyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde minare için riskli yapı tespit raporu hazırlandı. ‘Çürük raporu' alan minarenin Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 60 gün içerisinde yıkılması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Camide köpek alarmı! Korkudan namazı bozdular

İlginizi Çekebilir İBB’nin cami inşaatına Diyanet’ten engel