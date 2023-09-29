Tartıştığı annesini 3 el ateş edip öldürdü
Konya'da yaşayan Yusuf Furkan H. henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı annesi Ayfer Akbay'ı (49), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Yusuf Furkan H., saat 07.00 sıralarında mutfakta belirlenemeyen nedenle annesi Ayfer Akbay ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Furkan H., av tüfeğiyle annesine 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akbay, kanlar içinde yere yığıldı, Yusuf Furkan H. de tüfekle evden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen polis, Akbay’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Akbay’ın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna koyuldu.
Kaçan Yusuf Furkan H. de kısa sürede polis tarafından yakalandı. (DHA)