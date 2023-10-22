Tartıştığı arkadaşına 6 el ateş etti
İstanbul Fatih'te iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti. arkadaşına silahla 6 el ateş edip öldüren Batuhan G. şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.
Batuhan G. (34) saat 13.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi Hacı Manav Sokak’daki 2 katlı binanın giriş katında oturan arkadaşı Kadir Çakır’ın (35) evine geldi.
ARKADAŞINA 6 EL ATEŞ ETTİ
İki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Batuhan G. yanında bulunan silahla Kadir Çakır’a 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Çakır yere yığılırken silahlı saldırgan evden çıkarak geldiği araçla olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir Çakır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU
Polis ekipleri evin içerisinde ve çevresinde incelemede bulunduktan sonra Çakır’ın cenazesi incelenmek üzere Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayı gerçekleştiren Batuhan G.’nin polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. (DHA)