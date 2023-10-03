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Tartıştığı babasını bacağından vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde S.Ç. (17), tartıştığı babası Burhan Ç.'yi tabancayla bacağından vurdu. S.Ç. olay yerinden kaçarken, Burhan Ç. ise hastaneye kaldırıldı. 

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Tartıştığı babasını bacağından vurdu

İzmit Tavşantepe Mahallesi Emirli Sokakta 3 katlı binanın zemin katında bulunan dairede S.Ç. ile babası Burhan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç., babası Burhan Ç.yi tabancayla bacağından vurup, kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burhan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, S.Ç.yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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