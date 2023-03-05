Tartıştığı damadını av tüfeğiyle öldürdü

Antalya'da Mehmet A., tartıştığı damadı Himmet Keskin'i av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

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Olay, dün akşam Antalya’nın Serik ilçesinde meydana geldi. Himmet Keskin, kayınpederi Mehmet A.’nın evine geldi. Kısa süre sonra damat ve kayınpeder arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. (62) evde bulunan av tüfeğini alarak Himmet Keskin’e (29) ateş etti. Olay sonrası Himmet Keskin iki ayağından yaralandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Himmet Keskin ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Himmet Keskin daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Keskin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet A.’nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Mehmet A. ile Himmet Keskin arasında önceden husumet bulunduğu ve Himmet Keskin hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. (DHA)

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