Tartıştığı eniştesini öldürdü
Kocaeli'nde bir kişi tartıştığı eniştesini silahla öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, gözaltına alındı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak’ta yaşayan ablasının evine giden R.A. ile eniştesi Hüseyin Yaşar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda R.A, eniştesini tabancayla ağır yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hüseyin Yaşar, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (AA)