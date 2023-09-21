Tartıştığı kişiyi vurup kaçtı, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Altındağ'da 'yağma' suçundan aranan şüpheli, tartıştığı kişiyi yaraladıktan sonra yakalanacağını anlayınca intihar etti

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde, ‘yağma’ suçundan hakkında arama kararı bulunan M.A., tartıştığı N.A.’yı tabancayla bacağından vurdu. Yakalandığını anlayan M.A., evine girerek, elindeki iki tabancadan birini başına ateşleyip yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.10 sıralarında Yıldırım Beyazit Mahallesi Bentderesi Caddesi’nde dolmuş duraklarının olduğu bölgede meydana geldi. Silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, N.A.’nın bacağından tabancayla vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirledi.

BİR TABANCAYI POLİSE DOĞRULTTU DİĞERİNİ BAŞINA DAYADI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu, şüpheli M.A.’nın elindeki iki tabancayla General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde bulunan evine girmek üzere olduğu tespit edildi.

M.A., polisi görünce tabancalardan birini başına dayadı, diğer tabancayı ise polis ekiplerine doğrulttu. M.A., polisin müzakerelerine karşılık vermeyip, evine girdi.

M.A.’nın evinden bir süre sonra silah sesi duyuldu. Eve giren ekipler M.A.’yı kanlar içinde buldu. Başına dayadığı tabancayı ateşleyen M.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. (AA)