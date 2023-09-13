Tartıştığı yeğenini 13 el ateş edip öldürdü

Bursa'da yaşayan Hayrullah A., tartıştığı yeğeni Engin Yılmaz'a kurşun yağdırdı. Silahtan ateşlendiği belirlenen 13 mermiden üçü başına isabet eden Engin Yılmaz yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesindeki ormanda meydana geldi. Hayrullah A. (41), arkadaşı Serdar E.’yi de yanına alıp, yeğeni Engin Yılmaz ile buluştu.

Engin Yılmaz’a ait aracın içinde dayı ve yeğen arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran dayı, yeğenine ateş etti. Engin Yılmaz kanlar içinde otomobilde kalırken, Hayrullah A. ile arkadaşı Serdar E. olay yerinden kaçtı.

Silah sesi duyan bölge halkının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına üç mermi isabet ettiği tespit edilen Engin Yılmaz’ olay yerinde öldü. Alanda 13 boş kovan tespit edildi.

Hayrullah A.’nın kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen sürücü Serdar E., ekipler tarafından gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Hayrullah A.’nın yakalanması için çalışma sürüyor. (DHA)

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