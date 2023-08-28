Tasarruf genelgesini ‘VIP’ ile deldiler

1 milyar liranın üzerinde borcu bulunan belediye, içinde VIP Hediye Seti’nin bulunduğu organizasyon ihalesine çıktı. Belediye, ihaleyle borcuna 41 milyon 800 bin lira daha ekledi.

Deniz AYHAN

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İktidar tasarruf çağrıları yaparken, AKP'li belediyeler ‘VIP' harcamalardan vazgeçmiyor. 1 milyar TL'nin üzerinde borcu bulunan AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı 1 Haziran'da ihaleye çıkarak 31 Aralık 2023'e kadar yapılacak etkinlikler ile organizasyonlarda kullanılmak üzere ses, ışık, video, led ekran, prodüksiyon, baskı ve jenaratör hizmetleri satın alınacağını duyurdu. Tasarruf genelgesi ile yasaklanmasına rağmen ihaleye hediyelik eşyalar da konuldu.

TERMOSTAN, KALEME…

İhale sonucu üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logosu olan 10 bin not defteri, bin adet kapaklı ajanda, 10 bin plastik tükenmez kalem, 10 bin metal tükenmez kalem, beş bin boyama kitabı ve kalem seti, 5 bin kalem kutusu, bin mouse pad, bin kablosuz mouse, bin taşınabilir şarj depolama cihazı, 500 kablolu kulaklık, bin flash bellek, 5 bin metal termos, 5 bin plastik su matarası, 8 bin madalya, 5 bin sabun, 5 bin kolonya, 5 bin hediyelik çikolata, 500 çiçek buketi satın alındı.

Özel gün ve etkinliklerde hediye edilecek VIP sette ise ‘powerbank, flash disk, termo deri kapaklı ajanda, metal tükenmez kalem' yer alacak. Kutunun içi siyah sünger ile kaplanacak ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logosu yer alacak. Belediyenin kasasından 41 milyon 800 bin TL çıktı.