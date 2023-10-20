Tasarruf sözde kaldı! AKP’li belediye, para saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarına tasarruf tedbiri çağrısı yaparken Balıkesir'in AKP'li İvrindi Belediyesi'nin çeşitli etkinliklerde, 3 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Tasarruf tedbirlerine uymayan AKP’li İvrindi Belediyesi’nin kentin kurtuluş etkinlikleri dahil farklı etkinliklerde para saçtığı ortaya çıktı.

MİLYONLUK HARCAMA VERDİĞİ ÖNERGE İLE ORTAYA ÇIKTI

İYİ Parti Meclis Üyesi Ahmet Karaköse’nin, 5 Eylül tarihinde meclis başkanlığına verdiği konuya ilişkin soru önergesi AKP’li belediyenin milyonluk harcamasına ortaya çıkardı. Karaköse, soru önergesinde, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, pahalılık ve enflasyon nedeniyle vatandaşlarımızın yaşam şartlarının her geçen gün kötüye gittiği bir dönemde; Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan ‘tasarruf tedbirleri genelgesi’ne rağmen, ilçemizin kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde konser verileceği açıklanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf genelgesine rağmen konser verecek olan Kıraç için belediye bütçesinden kaç TL ödeme yapılacak. Bu önerge tarihi itibarıyla 2023 yılı içerisinde, ağırlama, konaklama, ziyafet, hediye, çiçek gibi harcamalar için kaç TL, ödeme yapıldı” diye sordu.

ÜÇ MİLYON HARCAMA YAPILMIŞ

İYİ Parti’li Karaköse’nin önergesine, Belediye başkanı Yusuf Cengiz, imzalı cevapta şöyle denildi:

-Belediye Meclis Başkanlığına vermiş olduğunuz soru önergesine cevaben; Kıraç için Belediye bütçemizden yapılan harcama tutarı 750 bin TL’dir. 05.09.2023 tarihi itibariyle ağırlama, konaklama, ziyafet, hediye, çiçek, rahvan at yarışları, Akçalören, Kayapa Yağlı Pehlivan Güreşleri ve 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinliklerinin de yer aldığı ve Belediye bütçemizin, 46.10.16.02/01.01.01.00/05/03.06 kodunda yer alan temsil ve tanıtma giderleri ödeneğinden 3 milyon 51 bin 551 lira 54 kuruş harcama yapılmıştır.