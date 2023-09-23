Taşkın raporu: Binlerce köprü ve bina uygunsuz yapılmış

Bir çok kentte can ve mal kaybına neden olan taşkınlarla ilgili Sayıştay veriler paylaşıp, önemli tespitlerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Sayıştay, Taşkın Risk Yönetimi 2022 yılı denetim raporunu yayımladı.

Raporda, son yıllarda çok sayıda can kaybına neden olan su taşkınları ile ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi.

İklim değişikliği, hızlı şehirleşme, yanlış arazi kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak doğal afetlerin daha sıklıkla ve daha büyük ölçeklerde görülmeye başlandığına dikkat çekilen raporda, dere yataklarında ve taşkın sahalarındaki yapılaşmaya dikkat çekildi.

DSİ DİKKATE ALINMIYOR

İmar planları yapılırken taşkın riski konusunda DSİ'den genellikle görüş alınmadığını veya DSİ'den alınan görüşe aykırı olarak imar planı hazırlandığına dikkat çeken Sayıştay denetçileri, DSİ'nin imar planlarının verilen görüşe uygun olarak hazırlayıp hazırlamadığını kontrol etmek gibi bir görevinin bulunmadığını vurguladı. Denetçiler bu konuyla ilgili herhangi bir kurum veya kuruluşa da bir görev verilmediğine işaret etti.

1051 KÖPRÜ YANLIŞ YAPILMIŞ

Dere yataklarının üzerinin taşkın riskini artıracak şekilde kapatıldığına dikkat çeken denetçiler, derelerin üzerine inşa edilen 1051 köprünün ise uygunsuz olduğunu belirledi.

En fazla uygunsuz köprü müdahalesinin tespit edildiği illerin aynı zamanda taşkın riskinin de yüksek olduğu iller olduğunu belirten denetçiler, verileri paylaştı.

RİSKLİ YAPILAR

Türkiye’de yaşanan taşkınlarda meydana gelen can ve mal kayıplarının sebeplerinden en önemlilerinden birinin dere yatakları ve taşkın sahalarındaki yapılaşma olduğu ifade edilen raporda, risk altında bulunan yapı sayısı da paylaşıldı. İllere göre 2 bin 438 taşkın riskli alanda bulunan yapı ile Düzce liderliği elinde tutarken, Rize 611, Sinop 462, Samsun 424, Trabzon 385, Giresun 356, Ordu 129 yapı ile Düzce’yi takip etti.

HAFRİYAT DÖKÜLÜYOR

“Dere yataklarına hafriyat dökümünün önlenmesi için yürütülen faaliyetlerin yeteri kadar etkin olmadığı durumlar söz konusu” diyen Sayıştay denetçileri, “Hafriyat ve diğer inşaat/yıkıntı atıklarının kontrolsüz olarak dere yataklarına dökülmesi dere yatağındaki doğal akışı bozarak yatak kapasitenin düşmesine sebep olmaktadır. Ayrıca sel suları ile birlikte akışa geçen hafriyat dere üzerindeki sanat yapılarını tıkamak suretiyle taşkınlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle dere yataklarına kontrolsüz hafriyat dökülmesinin engellenmesi taşkın risklerinin azaltılması açısından önem arz etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

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