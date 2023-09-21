Taşla öldürdü, cesedi koyduğu aracı yaktı! Vahşette yeni gelişme
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Yılmaz Uyanık'ı (37) başına taşla vurarak öldürüp cesedini otomobiliyle ateşe veren Ahmet Mutlu (39), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merzifon ilçesi Sarıbuğday köyü Gölet mevkisinde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilde erkek cesedi buldu.
Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı 6 saatlik çalışmayla cesedin Yılmaz Uyanık’a ait olduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma, Uyanık’ı başına taşla vurarak öldürüp, ardından otomobili ateşe verdiğini tespit ettiği Ahmet Mutluyu gözaltına aldı.
Ahmet Mutlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yılmaz Uyanık ise dün Merzifon ilçesinde toprağa verildi. (DHA)