Tatil dönüşü depreme yakalandılar: Hepsi can verdi
Konya'dan, görev yaptıkları Hatay'a döndükten 8 saat sonra depreme yakalanan İŞKUR memuru Kübra Sarıhan, öğretmen eşi Musa Sarıhan ile iki çocukları yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Sarıhan ailesinin Hatay Odabaşı Mahallesi’nde oturduğu bina yıkıldı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan İŞKUR memuru Kübra Sarıhan, matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ile çocukları 2 yaşındaki Defne ile 4 yaşındaki Rüzgar’ın cansız bedenlerine ulaştı.
Ailenin cenazeleri, memleketleri Konya’ya getirildi. Kübra Sarıhan ile oğlu Rüzgar, Selçuklu ilçesinde toprağa verildi. Musa Sarıhan ile kızı Defne ise yarın Beyşehir ilçesinde toprağa verilecek.
Sarıhan Ailesi’nin yarıyıl tatili için memleketleri Konya’ya gittikleri depremden 8 saat önce de görev yerleri Hatay’a döndükleri öğrenildi. (DHA)