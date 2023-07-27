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Tatil için Trabzon’a gelen Lübnan’lı Rahef, 10 gündür kayıp

Ailesiyle birlikte tatile Trabzon'a gelen Lübnan uyruklu Rahef Affavire (17) 10 gün önce konakladıkları evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Yayınlanma: 14:19 - 27 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Tatil için Trabzon’a gelen Lübnan’lı Rahef, 10 gündür kayıp

Tatil için ailesi ile Trabzon’a gelen Lübnan uyruklu Rahef Affavire, 17 Temmuz’da Çukurçayır Mahallesi’nde konakladıkları evden gezmeye gidiyorum diyerek çıktı.

Aile, geri dönmeyen kızları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri kayıp turistin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)

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