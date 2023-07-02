Tatilciler Çeşme’yi tercih etti, Ilıca Plajı dolup taştı

Tatilcilerin uğrak noktası olan Çeşme'deki dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda büyük bir yoğunluk yaşandı.

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Türkiye’nin dört bir yanındaki turizm merkezlerinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Çeşme, İzmir’de tatilcilerin tercih ettiği önemli bir destinasyon haline geldi.

İlçedeki otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı ve nüfus 1 milyonu aştı. Tatilciler, tatil süresince Ilıca Plajı’nın beyaz kumları ve kükürt bakımından zengin denizinin keyfini çıkardı.

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Restoran işletmecisi Selim Akbaykal, tatil süresince yoğunluğun olumlu etkisini gördüklerini ve esnaflar olarak mutlu olduklarını belirtti.

Aynı şekilde market işleten Cumhur Morgan da yoğun bir bayram geçirdiklerini ve esnafın güzel işler yaptığını ifade etti. Çeşme’nin yerlileri ise kalabalık nedeniyle denize ve sahile inmekte zorlandıklarını söyledi. (DHA)

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